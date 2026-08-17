99 Milyon SMS ile Kanser Taraması Hatırlatması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser taramalarına katılımı artırmak ve erken teşhis konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan kısa mesaj ( Sms ) uygulaması kapsamında vatandaşlara 99 milyon hatırlatma mesajı gönderildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir SMS bir hayat kurtarabilir mi? Geçen yıl bugün başlattığımız projeyle, uygun yaş grubundaki vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırdık. Kanser tarama programları kapsamında Temmuz 2024'ten bu yana 16 milyon 88 bin 375 vatandaşımıza ücretsiz tarama yaptık. 658 bin vatandaşımızda şüpheli bulgu tespit ettik. 35 bin 600 vatandaşımızda kanseri erken dönemde tespit ederek, tedavi süreçlerini başlattık. Kanserde erken tanı hayat kurtarır. Sağlığınız için sizleri de ücretsiz kanser taramalarımıza davet ediyorum."

Kaynak: AA