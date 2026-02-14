Haberler

Trabzon'da 3 bin 341 üniversite öğrencisi ücretsiz çamaşırhane hizmetinden yararlandı

Trabzon'da 3 bin 341 üniversite öğrencisi ücretsiz çamaşırhane hizmetinden yararlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan ücretsiz çamaşırhane hizmeti, barınma ve ekonomik imkânları sınırlı olan öğrencilere destek sağlıyor. Modern koşullarda sunulan hizmetten bugüne kadar 3.341 öğrenci yararlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğinde geçen yıl başlatılan ücretsiz çamaşırhane hizmetinden bugüne kadar 3 bin 341 öğrenci yararlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda barınma ve ekonomik imkanları sınırlı olan öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik hayata geçirilen ücretsiz çamaşırhanede modern ve hijyenik koşullarda hizmet verildiği belirtildi.

Öğrencilerin online randevu sistemi üzerinden başvuru yaparak çamaşırhane hizmetinden yararlanabildikleri, yıkama ve kurutma işlemlerini sıra beklemeden gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, şehrin, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin eğitim hayatlarına destek vermenin en büyük hedef olduğuna işaret edilerek, "Bu doğrultuda çamaşırhane hizmetimiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Öğrencilerimize yönelik sosyal projelerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları

Bayhan hakkında bilinmeyenleri anlattı
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Uzmanı haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak isteyen buralara yerleşsin
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek kiralıyorlar
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu

Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu