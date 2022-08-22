Ücretli Öğretmenler: "Yeniden 10 Bin Atama ile Bütün Emek Veren Ücretli Öğretmenlerin Kadroya Alınmasını İstiyoruz"

Ücretli Öğretmenler Tek Amaç Atama Platformu Başkanı Levent Atasoy, ücretli öğretmenler için yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek, “Devletimiz her alanda emek veren insanları gözetmiştir. Dershane öğretmenleri ve taşeron kadroya alınan işçiler gibi bizde kadro istiyoruz. 2018 yılında yapılan atama mağdurlar yarattı. Yeniden 10 bin atama ile bütün emek veren ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasını istiyoruz. Emek vermiş bu arkadaşlarımın mağdur olmasını, artık bizim ve toplumun vicdanı kaldırmıyor” dedi.

Ücretli Öğretmenler Tek Amaç Atama Platformu Başkanı Levent Atasoy, ücretli öğretmenler için yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek, "Devletimiz her alanda emek veren insanları gözetmiştir. Dershane öğretmenleri ve taşeron kadroya alınan işçiler gibi bizde kadro istiyoruz. 2018 yılında yapılan atama mağdurlar yarattı. Yeniden 10 bin atama ile bütün emek veren ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasını istiyoruz. Emek vermiş bu arkadaşlarımın mağdur olmasını, artık bizim ve toplumun vicdanı kaldırmıyor" dedi.

Ücretli Öğretmenler Tek Amaç Atama Platformu, Ankara Ulus'ta ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Platform Başkanı Levent Atasoy, şöyle konuştu.

"ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER HALA ÖZLÜK HAKLARININ KENDİLERİNE VERİLMESİNİ BEKLİYOR"

"Ücretli öğretmenlerin sesi duyuluyor ama çözüm yolları için yapılan çalışmalar yetersiz. Yapılan çalışmalar bozuk sistemi temelden inşa etmek yerine sadece üzerine sıva yapılıyor. Ücretli öğretmenlerin çalışma şartları artık hiçbir meslek grubunda olmayan korkunç gerçekler ile dolu. Ücretli öğretmenler hala özlük haklarının kendilerine verilmesini bekliyor. Bir öğretmen nasıl yarım SGK primi ile çalışır biz bunu hala anlayamadık.

"BİZE MANTIKLI OLARAK TAM BİR ÇÖZÜM BULUNAMAMIŞTIR"

Maaşlarımız konusunda yapılan iyileştirme adı altında yapılan çalışmaları kabul etmiyoruz. Bize mantıklı olarak tam bir çözüm bulunamamıştır. 5 artı 1 ek ders denilen iyileştirme zaten bu konuda bizce çözümsüzlüktür. Ücretli öğretmenler resmi tatillerden ötürü zaten maaşlarını tam alamıyorlar. Ara tatillerde ve yıl sonu tatillerinde yine maaşlarımız yoktur. Kadrolu arkadaşlarımız ile aynı işi yapmamıza rağmen onların yarısı kadar bile maaş alamıyoruz. Bu içler acısı bir durumdur.

"MAĞDUR OLDUĞUMUZ KONULAR HAKKINDA ARTIK HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Devlet büyükleri ve hükümetimiz yıllardır görevdedir. Bu kanser olmuş sorunu artık kendilerinden çözmelerini bekliyoruz. Yıllardır bu şartlar altında çalışan emektar tecrübe ile pişmiş arkadaşlarımız için ise artık kadro vakti gelmiştir. Bu arkadaşlarımız her konuda yeteri kadar mağdur olmuşlardır. Biz ücretli öğretmenler olarak bu hakların kendimize iadesi konusunda artık hem sivil toplum dernekleri olarak yasal yollardan da hakkımızı alacağız. Mağdur olduğumuz konular hakkında artık hukuki yollara başvuracağımızı da buradan söylemek istiyoruz.

"BİZ SADECE HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Bizim bir statümüz yok. Toplum önünde kendimizi rencide olmuş hissediyoruz. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Artık geniş kitleler olarak daha da güçlüyüz. Mağdur olmak bize güç veriyor. Öğretmen arkadaşlarımız şu ana kadar mağdur oldukları her konu hakkında çözüm bulunacağına inandılar ve sabırla beklediler. Görüyoruz ki kalıcı çözümler yok. Yıllarca çalıştık, emekli olacak SGK primi ve güvencemiz bile yok. Emek veren çalışan arkadaşlarımız ne yapacaklar? Biz çalışma şartlarımızı anlatınca gözü dolan, ağlayan insanlar var sokakta. Birçoğu da şok geçiriyor, gerçek mi diye? Bir öğretmenin bu ezik şartlar altında çalıştığını çünkü hala çoğu bilmiyor.

"ARTIK ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BİLE OLSAK BİR STATÜMÜZ OLSUN İSTİYORUZ"

Sigorta prim adaletsizliğinin kaldırılmasını, geçmişe dönük mağduriyetlerin kendimize iadesini istiyoruz. Artık ücretli öğretmen bile olsak bir statümüz olsun istiyoruz. Öğretmen atamalarının sayılarının arttırılmasını istiyoruz. Öğretmen atama sisteminin değişmesini tecrübe ve mesleki gelişim esas alınarak yeni bir atama sisteminin belirlenmesini istiyoruz. Bunun için ilk etapta emek veren tecrübe sahibi bütün ücretli öğretmenlerin şartsız kadroya alınarak bilgi ve birikimlerinden faydalanılmalıdır. Yıllarca emek vermiş arkadaşlarımız eğitimin öncüleri olacak kapasiteye sahiplerdir.

"OLMASI GEREKEN İSE TECRÜBEYE DAYALI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ATAMASIDIR"

2022 KPSS'de göstermiştir ki öğretmen atamaları için yapılan sınav ve uygulamalar yetersizdir. En sağlam ve olması gereken ise tecrübeye dayalı ücretli öğretmen atamasıdır. Okullarımız öğretmensiz kalmasın, tecrübeli ücretli öğretmenler kadroya taliptir. Atama istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyoruz. Tecrübe ise tecrübe, güven ise güven biz görev bekliyoruz, hazırız. Ücretli öğretmenler olarak yapılacak atamanın prim ataması olması olmasını istiyoruz. Tecrübe en çok emek verendir. En çok emek veren en kıdemlidir. Devletimiz her alanda emek veren insanları gözetmiştir. Dershane öğretmenleri ve taşeron kadroya alınan işçiler gibi bizde kadro istiyoruz. 2018 yılında yapılan atama mağdurlar yarattı. Yeniden 10 bin atama ile bütün emek veren ücretli öğretmenlerin kadroya alınmasını istiyoruz. Emek vermiş bu arkadaşlarımın mağdur olmasını, artık bizim ve toplumun vicdanı kaldırmıyor.

"SÜRECİN UZAMADAN BİZE SONUÇ OLARAK DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ücretli öğretmenler olarak haklarımızı alana kadar yılmadan sonuç alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sürecin uzamadan bize sonuç olarak dönmesini bekliyoruz. Bizler bunca görüşme ve haykırıştan netice alamazsak eğer en geç üç ay içinde toplu davalarımızı açıyoruz. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Ücretli öğretmen uygulaması bizce hukuk dışı bir uygulamadır. Geçmişe dönük haklarımızı da alacağız. Sigorta primi hesaplaması bu hukuk dışı uygulamaya en iyi örnektir. Bu hak yürüyüşünde bize sahip çıkacak sendika ve hukukçular elbette ki çıkacaktır. Devletimize güveniyoruz, bu uygulamalar düzeltilecektir. Atama bize verilecektir."