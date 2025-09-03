UCLG Başkanı Altay'dan İsrail'e Tepki: Gözaltılar Hukuksuz

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail tarafından hukuksuz şekilde yapılan gözaltılara tepki gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Altay, İsrail tarafından yapılan gözaltılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın dört bir yanından yerel yönetim temsilcileri olarak El-Halil Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Sayın Teysir Ebu Suneyne'nin İsrail makamları tarafından hukuksuz şekilde gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bu eylem yalnızca seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda Filistin halkının iradesine, yerel demokrasinin onuruna ve küresel şehirlerin ortak mücadelesine doğrudan bir saldırıdır.

Özgürce seçilmiş bir temsilcinin hedef alınması, demokratik meşruiyetin ağır bir ihlalidir. Gazze'de soykırım devam ederken sivil halkın öldürülmesi, şehirlerin yok edilmesi, temel insan haklarının engellenmesi, yerel liderleri susturma girişimi ve özellikle küresel bir ağı yöneten bir liderin hedef alınması, bu ihlallerin sistematik doğasını göstermektedir."

Altay, uluslararası toplumların Filistin için bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası topluma çağrımızdır; sessizlik, suç ortaklığı anlamına gelir. Devletler, kurumlar ve vicdan sahibi insanlar, insan haklarını ve uluslararası hukuku savunmalıdır. Ayrıca tüm UCLG üyeleri ve dünya şehirlerini de seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. UCLG-MEWA Başkanı'na yönelik gerçekleştirilen hak ihlaline karşı durmak, yalnızca dayanışma değil, aynı zamanda küresel örgütümüzün güvenilirliği için bir zorunluluktur. Sayın Teysir Ebu Suneyne'nin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyor, tüm aktörleri bu hukuksuz eylemlere ve devam eden soykırıma karşı birleşmeye çağırıyoruz. Adaleti, özgürlüğü ve insan onurunu korumak, tüm insanlığın ortak görevidir."