Antalya'daki Uçansu Şelalesi'nin debisi yağışlardan dolayı arttı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Uçansu Şelalesi, son yağışlarla birlikte debisini artırarak daha gür bir şekilde akmaya başladı. Şelale, Toros Dağları'ndan gelen kar sularıyla besleniyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yer alan Uçansu Şelalesi, son yağışlarla debisi yükselince daha gür akmaya başladı.

Torosların zirvesinden doğan, Akdağ ve Geyik dağlarından gelen kar sularıyla beslenen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Uçansu Şelalesi'ndeki su miktarı, yağışlar sayesinde arttı.

Birkaç koldan dökülerek Alara Çayı'na hayat veren şelale, yağışların fazla olmasıyla daha gür akmaya başladı.

Kaynak: AA / Havva Taşer - Güncel
