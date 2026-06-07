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29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin kapanış töreni yapıldı

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin kapanış töreni yapıldı
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Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Kült Kavaklıdere Sineması'nda düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Festivalde FIPRESCI ödülü 'Yo, Aşk Asi Bir Kuştur' filmine verildi.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, kapanış etkinliğiyle sona erdi.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından "Çiçek mi dediniz?" temasıyla düzenlenen festivalin kapanış töreni, Kült Kavaklıdere Sineması'nda yapıldı.

Tören, Suriyeli senaristler Abdulmoein Othman'ın "A Voice Without an Echo" ve Fatoun Fakhorji'nin "The Permission to Film" kısa film gösterimiyle başladı.

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ürün Güner, vakıf kurulduğunda 18 yaşında olduğunu belirterek, "Ben de kuruculardan bir tanesiydim. Bugün yaş 48 ve sizinle birlikte bugün biz 29'a veda ediyoruz ama hep birlikte bütün ekibimizle birlikte 30'a 'merhaba' diyoruz." dedi.

Festival sürecinin yoğun ve zorlu geçtiğini belirten Güner, profesyonel bir ekiple festival yaptıklarını belirterek, "Dostlarımızla, destekçilerimizle, yerel yönetimlerimizle, büyükelçiliklerimizle bir festival gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Güner, festivale destek verenlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Festival kapsamında, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) ödülü, "Yo, Aşk Asi Bir Kuştur" filmiyle Anna Fitch ve Banker White ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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