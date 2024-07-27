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Uçamayan Leylek Yavrusu Akaryakıt İstasyonuna Sığındı

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Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uçamayan bir leylek yavrusu sığındı. İşletmeciler tarafından fark edilen leyleğe yardım için ilgili birimlere bilgi verildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir leylek yavrusu uçamadığı için yakınındaki akaryakıt istasyonuna sığındı.

İlçe merkezinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen ancak uçamayan leylek yavrusunu işletmeciler fark etti.

Akaryakıt istasyonunda leyleği görünce şaşırdığını dile getiren Ercan Güven, bu noktaya yakın bir binanın çatısındaki yuvadan düştüğü sandıklarını söyledi.

Güven, leyleğe yardım edilmesi için ilgili birimlere bilgi verildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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