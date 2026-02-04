Haberler

Rahatsızlandığını söyleyip uçaktan inen yolcu, diğer yolculardan helallik istedi

İstanbul seferini yapan uçakta rahatsızlanan bir yolcu, kabin ekibinin yardımıyla uçaktan inmek zorunda kaldı. Olay sonrası uçak yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yaptı.

İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, havalanmak için pist başına ilerlerken yolculardan biri, rahatsızlandığını belirtip kabin ekibinden yardım istedi. Hosteslerin yardımıyla uçaktan inen kişi, diğer yolculardan helallik istedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul seferini yapan uçakta meydana geldi. Yolculardan biri, uçak kalkış için pist başına ilerlerken kabin ekibine rahatsızlandığını bildirdi. Bunun üzerine hostesler yolcuya yardımcı oldu. Personelin yönlendirmesiyle, uçaktan indirilen yolcu, hosteslerin ve diğer yolcuların desteğine teşekkür ederek helallik istedi. Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yapan uçak, İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz, "Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

