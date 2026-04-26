Uçakta rahatsızlanan pilot nedeniyle acil iniş

Uçakta rahatsızlanan pilot nedeniyle acil iniş
İNGİLTERE'den Türkiye'ye sefer yapan Jet2 Airlines'e ait Belfast-Antalya uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağı, pilotun rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İNGİLTERE'den Türkiye'ye sefer yapan Jet2 Airlines'e ait Belfast- Antalya uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağı, pilotun rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Jet2'nin B737-800 tipi uçağında görevli pilot, dün gece Belfast-Antalya seferi sırasında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Pilotun istifra etmesi üzerine kokpitte görevli diğer pilot, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için öncelik talebinde bulundu. Ayrıca sağlık ekibinin hazır bulundurulması istendi. Uçak, gerekli hazırlıkların ardından sorunsuz şekilde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. İnişin ardından rahatsızlanan pilot, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Canlı anlatım: Dev derbide fark açılıyor, Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Dev derbide gol yağmuru var, Galatasaray şampiyonluğa koşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Fener taraftarına Asensio şoku

Korkulan oldu!

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de o uvzuyla gol attı