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Uçakta Powerbank Yangını: Durum Kontrol Altına Alındı

Uçakta Powerbank Yangını: Durum Kontrol Altına Alındı
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Bir uçakta powerbank'in aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. Kabin ekibi yangını halojenle söndürürken, dış müdahaleye gerek kalmadan durum kontrol altına alındı.

ŞARJ CİHAZININ I

Edinilen bilgiye göre; 'PGT92BP' kodlu uçakta yangın olduğu ve slide (kaydırak) açtığı ihbarı yapılırken, uçaktan tam destek istendiği bildirildi. Uçak içinde bulunan bir çantadaki powerbankin çıkardığı bir yangın olduğu, kabin içinde halojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Dış müdahaleye gerek kalmadan, durum kontrol altına alındı.

Öte yandan, yanan çantadaki cihazın fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta cihazla birlikte çantanın bir bölümünün de yandığı görüldü.

Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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