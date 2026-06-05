Taşınabilir şarj cihazından duman çıktı, uçaktaki yolcular tahliye edildi; o anlar kamerada

ŞARJ CİHAZININ I

Edinilen bilgiye göre; 'PGT92BP' kodlu uçakta yangın olduğu ve slide (kaydırak) açtığı ihbarı yapılırken, uçaktan tam destek istendiği bildirildi. Uçak içinde bulunan bir çantadaki powerbankin çıkardığı bir yangın olduğu, kabin içinde halojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Dış müdahaleye gerek kalmadan, durum kontrol altına alındı.

Öte yandan, yanan çantadaki cihazın fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta cihazla birlikte çantanın bir bölümünün de yandığı görüldü.

Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı