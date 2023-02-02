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Uçakta namaz kılıp onu da TikTok'ta paylaştılar! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Kabul olur mu?

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İsmailağa Cemaati'ne yakın oldukları öne sürülen kişiler, uçakta seyir halindeyken namaz kıldı. O anlara dair görüntüler de "İman varsa imkan da vardır" cümlesiyle sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüyü izleyenler "Bu namaz kabul olur mu?" şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medya uygulaması TİkTok'ta paylaşılıp gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Son olarak yayınlanan bir videoda, İsmailağa Cemaati'ne yakın oldukları öne sürülen kişilerin uçakta namaz kıldığı görüldü.

"İMAN VARSA İMKAN DA VARDIR"

Havada uçuş gerçekleştiren uçakta namaz kılan kişiler, söz konusu videoyu "İman varsa imkan da vardır" sözüyle paylaştı.

YORUM YAĞDI

Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları video için "Bu namaz kabul olur mu?" şeklinde yorumlar yaptı.

O yorumlardan bazıları:

Uçakta namaz kılıp onu da TikTok'tan paylaştılar! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Kabul olur mu?

Uçakta namaz kılıp onu da TikTok'tan paylaştılar! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Kabul olur mu?

Uçakta namaz kılıp onu da TikTok'tan paylaştılar! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Kabul olur mu?

Uçakta namaz kılıp onu da TikTok'tan paylaştılar! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Kabul olur mu?

Uçakta namaz kılıp onu da TikTok'tan paylaştılar! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Kabul olur mu?

Uçakta namaz kılıp onu da TikTok'tan paylaştılar! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Kabul olur mu?

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Yorumlar (8)

Erdal Yildiz:

IMKAN VARSA IMAN DA VARDIR .HAHHAHHA

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Davut YALANCI:

İmkan olmasa zaten bu şahsiyetlerin çoğu Allah'ın adını bile anmaz. Sırf o zenginlik, şatafat, imkan ve olanaklardan faydalanmak için dini sömüren tipler. Geçen biri de özel jetiyle hava ata ata cumaya gidiyordu. Nerden geliyor acaba bu degirmenin suyu

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rizeli:

kabul mü değilmi tasası sizemi kaldı?

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