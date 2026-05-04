Uaea: Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Radyasyon Laboratuvarına İha Saldırısı Düzenlendi

VİYANA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, bir insansız hava aracının pazar günü erken saatlerde Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Dış Radyasyon Kontrol Laboratuvarı'nı hedef aldığını açıkladı.

Ajans sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıda yaralanan olmadığını, santral dışında bulunan tesisteki hasar durumunun henüz netleşmediğini bildirdi.

Bölgede bulunan UAEA ekibinin, durumu değerlendirmek üzere laboratuvara erişim talebinde bulunduğu aktarıldı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ise nükleer tesislerin yakınında gerçekleştirilecek her türlü saldırının nükleer güvenlik açısından risk oluşturabileceğini yineledi.

