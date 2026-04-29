UAEA, saldırılardan sonra İran'daki uranyumun durumunu bilmediklerini bildirdi

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Haziran 2025 ve bu yıl İran'a yapılan ABD/İsrail saldırılarından sonra ülkedeki uranyumun durumunu teyit edemeyeceklerini belirtti.

Grossi, New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) Taraf Devletlerin 11. Gözden Geçirme Konferansı" çerçevesinde basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra UAEA denetçilerinin, İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun durumunu bilmediklerini aktaran Grossi, bunun nedeninin ise kilit bölgelere erişim eksikliği olduğunu söyledi.

Grossi, ABD/İsrail saldırılarından sonra sahadaki güvenlik koşullarına işaret ederek, İran'daki nükleer malzemenin ne durumda olduğunu teyit edemeyeceklerini vurguladı.

Geçen yıl haziranda UAEA'nin yeni ilan edilen bir İran nükleer tesisini ziyaret etmeyi planladığını belirten Grossi, ancak ziyaretin yapılacağı gün ABD-İsrail saldırılarının başladığına dikkati çekti.

Grossi, söz konusu saldırılardan önce İran'ın UAEA tarafından mühürlenmiş yaklaşık 440 kilograma yakın yüksek oranda zenginleştirilmiş nükleere sahip olduğu bilgisini paylaştı.

Geçen yıl hazirandaki saldırılardan sonra bu nükleer malzemenin hala yeraltına gömülü kalıp kalmadığı sorusuna Grossi, "Bu konu ele alınmalı, hangi aşamada olursa olsun." dedi. Grossi, malzemenin artık erişilemez hale gelmiş olabileceği endişelerine de işaret etti.

Grossi, nükleer silahlar konusunda ülkeleri birbirini suçlaması yerine ortak sorumluluk ile nükleer kurallara uymaya çağırarak, "Daha az nükleer silaha sahip bir dünya için çalışmalıyız. Her koşulda uluslararası hukuka uymalıyız." ifadelerini kullandı.