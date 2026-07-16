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Uaea: Zaporijya Nükleer Santrali Başmühendisinin Hayatını Kaybettiği İha Saldırısını Kınıyoruz

Uaea: Zaporijya Nükleer Santrali Başmühendisinin Hayatını Kaybettiği İha Saldırısını Kınıyoruz
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UAEA Genel Direktörü Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nin başmühendisinin ölümüne yol açan İHA saldırısını kabul edilemez bularak kınadı ve nükleer tesislere yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

VİYANA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nin başmühendisinin hayatını kaybetmesine neden olan insansız hava aracı (İHA) saldırısını "kabul edilemez" diye niteleyerek kınadı.

UAEA'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Rus yetkililer çarşamba günü santral yakınlarında düzenlenen bir İHA saldırısında tesisin başmühendisinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Grossi, söz konusu olayın santrale ve yönetimine yönelik kabul edilemez bir saldırı teşkil ettiğini ve nükleer güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Grossi, "Nükleer tesislere ve personeline yönelik tüm saldırılara derhal son verilmesi çağrısı yapıyoruz" dedi.

UAEA, son dönemde Zaporijya personelinin büyük bölümünün kaldığı Enerhodar'a düzenlenen İHA saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirmişti. Santral yönetiminin bildirdiğine göre, 12 Temmuz'daki saldırılarda hayatını kaybedenler arasında bazı çalışanlar ve taşeron firma personeli bulunuyor. Sivil altyapıya yönelik başka saldırılar da olduğu belirtildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer tesisleri arasında yer alan Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna krizinin tırmanmasından bu yana defalarca nükleer güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Xinhua
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