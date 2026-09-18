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UAEA Başkanı Grossi, Kursk Nükleer Santrali'ne dron saldırısını kabul edilemez buldu

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UAEA, Kursk Nükleer Santrali'ndeki reaktör ünitesinin soğutma kulesinin dün dronla vurulduğunu bildirdi. Saldırıda ünitenin çalışır olduğu, yangın çıkmadığı belirtilirken UAEA Başkanı Grossi nükleer tesislere saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayıp itidal çağrısı yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'ne ait bir reaktör ünitesinin soğutma kulesinin dün erken saatlerde bir dronla vurulduğunu bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'nin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'ne ait bir reaktör ünitesinin soğutma kulesinin dün erken saatlerde bir dronla vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırı sırasında ünitenin çalışır durumda olduğu, ancak vurulduktan sonra bir değişiklik yaşanmadığı ve yangın çıkmadığı aktarılan açıklamada UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, nükleer tesislere yönelik tüm saldırıların nükleer güvenliği tehlikeye atabileceğini belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

UAEA Başkanı Grossi, nükleer kaza riskini önlemek için azami itidal gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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