Haberler

UAEA Başkanı Grossi'den, Türkiye'nin nükleer enerjideki ilerlemesine övgü:

Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Nükleer enerji santrali ve reaktörleri ile nükleer enerji üreten bir ülke haline gelmek üzeresiniz. Orada kaydedilen ilerlemeden çok etkilendim" "Nükleer enerjiden büyük başarıyla faydalanan ülkeler ailesine katılacak olan nükleer Türkiye'yi göreceğimiz bu anı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Türkiye'nin nükleer enerji alanında kaydettiği ilerlemeden çok etkilendiğini belirterek, "Ülkeniz, Cumhuriyet tarihinin gerçek bir dönüm noktası olacak bir eşikte bulunuyor. Zira, birkaç yıl önce ziyaret etme şerefine nail olduğum nükleer enerji santrali ve reaktörleri ile nükleer enerji üreten bir ülke haline gelmek üzeresiniz." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden UAEA 70. Genel Konferansı kapsamında, Türkiye'nin nükleer enerji alanında yaptığı faaliyetleri ve ülkenin nükleer vizyonunu anlatan stant kuruldu. Standın resmi açılışına UAEA Başkanı Grossi ve Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu katıldı.

Standı gezen Grossi, Büyükelçi Kibaroğlu'ndan bilgi aldı.

Grossi, Türkiye standının önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'deki nükleer enerjiyle ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin nükleer enerji alanında attığı adımlardan övgüyle bahseden Grossi, "Ülkeniz, Cumhuriyet tarihinin gerçek bir dönüm noktası olacak bir eşikte bulunuyor. Zira, birkaç yıl önce ziyaret etme şerefine nail olduğum nükleer enerji santrali ve reaktörleri ile nükleer enerji üreten bir ülke haline gelmek üzeresiniz. Orada kaydedilen ilerlemeden çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

Grossi, "mümkünse" birkaç ay içinde ilk ünitenin devreye alınmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, o ana tanıklık etmek için Türkiye'de olmayı umduğunu söyledi.

"Nükleer Türkiye'yi göreceğimiz bu anı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Türkiye'nin UAEA 70. Genel Konferansı'nda "güçlü" şekilde yer almasını "çok sevindirici" olarak nitelendiren Grossi, "Sizi kucaklamaya can atan bir topluluk, küresel bir topluluk görüyorsunuz." dedi.

Grossi, "Nükleer enerjiden büyük başarıyla faydalanan ülkeler ailesine katılacak olan nükleer Türkiye'yi göreceğimiz bu anı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Bunun, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile de sınırlı kalmayacağını bildiğini ifade eden Grossi, Türkiye'nin bu konuda daha fazla planları olduğunu söyledi.

Grossi, UAEA'nın bu durumda Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği her türlü işbirliğini sağlamaya istekli olacağını kaydetti.

"Türkiye, tüm dünyaya örnek oluyor"

Büyükelçi Kibaroğlu, yaptığı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son aşamaya gelindiğini hatırlatarak, Türkiye'nin nükleer enerjide kaydettiği ilerlemeyi anlattı.

Kibaroğlu, "Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında ortaya koyduğu başarıların yanı sıra siyasi alanda varmış olduğu nokta tüm dünyaya örnek oluyor." dedi.

Kaynak: AA
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı! Nefes kesen anlar kamerada

Kaçmak için tercih ettiği araç efsane! Nefes kesen takip kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da alkollü tır sürücüsü ters şeride girdi: 2 genç hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

Zikzak çizip 2 genci öldürmüştü! Sürücüye kötü haber geldi
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar

Havadan görüntülendi! İşte 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Trump'tan dünyayı panikleten 'silah' paylaşımı: ABD tarihinde hiç olmadığı kadar üstün

Trump'tan dünyayı panikletecek "silah" paylaşımı
Fotoğrafları sildi, takibi bıraktılar! Ünlü çiftin bir aylık aşkı sona mı erdi?

Milli futbolcuyla yaşadığı aşk 1 ay sürdü!
8 puanlık kayıp sorusu İsmail Kartal'ı kızdırdı

Sorulan soruya "Cevap veremeyeceğim size" diyerek isyan etti
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an