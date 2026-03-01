Haberler

UAEA Yönetim Kurulu, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yarın toplanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında acil bir toplantı düzenleyecek. Rusya'nın talebi üzerine gerçekleştirilecek toplantıda, İran'ın saldırılara verdiği yanıtlar da ele alınacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, yarın ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin toplanacağı bildirildi.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinin, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına dair UAEA Yönetim Kurulundan toplantı talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, UAEA Yönetim Kurulunun, yarın olağan oturumdan önce konuya ilişkin toplantı düzenleyeceği duyuruldu.

İran'ın BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necefi de dün, ABD ile İsrail'in ülkesine düzenlediği saldırıların ardından UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye mektup göndermişti.

Mektupta, UAEA Yönetim Kurulunun acil olağanüstü toplantıya çağrılması talep edilmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
İsrail Savunma Bakanı Katz: Tahran'ı vurmaya devam edeceğiz

İran'a yönelik saldırı devam edecek mi? Katz'ın mesajı hayli net
İşte İran'ın yeni lideri Ali Rıza Arafi'nin bilinmeyenleri

İşte İran'ın yeni liderinin bilinmeyenleri! İki konuda tecrübesiz
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada

Karargaha saldırı anı! Patlamanın büyüklüğü kamerada
Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Pezeşkiyan'dan intikam yemini
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli