U2 üyesi Bono, Ben-Gvir'i Hitler'in çalışma arkadaşı Himmler'e benzetti

"U2" müzik grubunun üyesi Bono (Paul David Hewson), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i, Yahudi soykırımının baş mimarı olarak görülen Adolf Hitler'in yakın çalışma arkadaşı Heinrich Himmler'e benzetti.

Rolling Stone dergisi, 1976'da İrlanda'nın Dublin şehrinde kurulan "U2" müzik grubunun 9 yıllık aranın ardından 13 Kasım'da çıkaracağı yeni albümü hakkında grup üyelerinin röportajlarının yer aldığı bir haber yayımladı.

Grup üyelerinden Bono, yeni albüme ilişkin, "Bu albüm, muhtemelen hepimizin yaşadığı en çalkantılı dönemde kaydedildi. Kişisel olarak değil, küresel olarak." ifadesini kullandı.

Bono, albümde yer alan "The Tears of Things" şarkısında, Gazze'de yaşananlara yol açan binlerce yıllık süreci anlattıklarını belirtti.

"Ben-Gvir'in söylemleri dehşet verici"

Bono, dünyada neler olduğunu anlamaya çalıştıklarını aktararak, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısını kınadığını, öte yandan Ben-Gvir'in Gazze'ye dair "orada yaşamayı hak etmeyen insanlar var, yaşamamalılar, onlar insan bile değil" gibi söylemlerinden dehşete düştüğünü ifade etti.

Ben-Gvir'i bu tür söylemlerinden ötürü Yahudi soykırımının baş mimarı olarak görülen, Adolf Hitler'in yakın çalışma arkadaşı Nazi Heinrich Himmler ile karşılaştıran Bono, İsrail'i desteklediğini ancak Filistin halkının bir Filistin'e sahip olması için onların da yanında yer aldığını söyledi.

Bono, "soykırım" konusundaki tartışmaları Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin eninde sonunda karar vererek sona erdireceği değerlendirmesinde bulunarak, "Ama işte bir adam var, hükümette bir bakan ve o hapse atılmıyor… ve bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu denen adam diyor ki '(Hükümette) Çoğunluğumu korumak için ona ihtiyacım var'." diye konuştu.

Bono, "Bazıları istemediği bazı tavizleri vererek Nekbe'de yaşananları düzeltmeli ve adil olanı yapmalı. Adalet, Yahudiliğin özüdür." dedi.

Heinrich Himmler, Nazi Almanyası'nın en güçlü isimlerinden biri olarak biliniyor. Paramiliter örgüt olan SS'nin liderliğini de yapan Himmler, Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında işlediği Yahudi soykırımında öne çıkan bir isimdi.

Kaynak: AA