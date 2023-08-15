TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri Yangın Sonucu Zarar Gören Vatandaşı Ziyaret Etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ ve Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyzullah Ören, Algı mahallesinde ahırı yanan vatandaşı ziyaret etti. Yangında büyükbaş hayvanlar, saman ve traktör zarar görmüştü. Baştuğ, üreticiye destek sözü verdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ ve Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyzullah Ören Algı mahallesinde ahırı yanan vatandaşı ziyaret etti.

Algı Mahallesinde Hakan Kırmızıya ait ahırda çıkan yangın sonucu 2 büyükbaş hayvan telef olmuş, yaklaşık bin bayla saman ve traktör yanmıştı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, çıkan yangında 2 adet büyükbaş hayvanın telef olduğu, 18 adet hayvanın mecburi kesime gönderildiği 2 tır samanın 1 adet traktör ve çeşitli ekipmanların da komple yandığı yangında üretici Hakan Kırmızı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak üreticiye her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi. - MUĞLA