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TVHB Başkanı Eroğlu'ndan "maymun çiçeği" uyarısı

TVHB Başkanı Eroğlu'ndan 'maymun çiçeği' uyarısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, maymun çiçeği virüsüne karşı bireysel tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.

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Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, maymun çiçeği virüsüne karşı bireysel tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu.

Viral hastalıklardan biri olan maymun çiçeği virüsüne karşı bireysel önlem alınması gerektiğinin altını çizen TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Eroğlu şunları kaydetti:

"Türkiye için her ne kadar çok büyük risk ya da bir tehlike oluşturmuyorsa da zaman zaman ilk çıktığından bugüne kadar biz şunu söyledik, 'Viral hastalıkların çok farklı yayılma şekilleri var. Dolayısıyla da dikkat etmek lazım. Hastalığın belirtileri, ateş yüksekliği, halsizlik, vücutta çeşitli ağrılar, kas ağrıları. Böyle bir şeyle karşılaşan vatandaşlarımızın hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmasını tavsiye ediyoruz. Covid-19'da olduğu gibi bireysel tedbirler önemli. Maymun çiçeği virüsünde Covid-19 gibi bir pandemi zaten oluşmadı. 1997 yılında bir ülkede 17 insan hayatını kaybetmiş. Çok ölümlere rastlanan bir hastalık değil, ama bu sene pik yaptı."

(Evren Doğru - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ali Eroğlu Türkiye Güncel Haberler

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