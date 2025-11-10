Haberler

TV8- Beinsport binasına silahla giren şahıs ikna edilerek emniyete götürüldü

Güncelleme:
Sarıyer'de TV8- Beinsport binasına silahla giren Kemal S., polis tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü. Olay sırasında Kemal S., bir yorumcunun eşine hakaret ettiğini iddia etti.

SARIYER'de TV8- Beinsport binasına silahla giren Kemal S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında TV 8- Beinsport'un Ayazağa Mahallesi'ndeki binasında meydana geldi. Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
