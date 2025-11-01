Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa Kalp Krizi Geçirdi
Konya'nın Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Akbuğa'ya anjiyo işlemi yapıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Konya'nın Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
Dün akşam saatlerinde rahatsızlandığı öğrenilen Akbuğa, özel hastaneye kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar'daki özel hastaneye sevk edilen Akbuğa'ya anjiyo işlemi yapıldı.
Akbuğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel