Tuzla Piyade Okulu'nda Yangın Çıktı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, TUZLA Piyade Okulu'nda çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Tuzla Piyade Okulu yerleşkesindeki çalılık alanda çıktı.Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın çalılık alanın çeşitli bölgelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.