Tuzla Öğretmen Akademileri Tanıtıldı

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini en üst seviyeye taşımak için hayata geçirilen Tuzla Öğretmen Akademileri, düzenlenen programla tanıtıldı.

Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen tanıtım programına, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, projenin paydaşlarından Faydasıçok Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok ile öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Tuzla Kaymakamı Güney, eğitimde değişim ve dönüşümün önemine değinerek, öğretmenlerin yükünün farkında olduklarını belirtti.

Eğitim akademilerinin ve verilecek eğitimlerin sürecini anlatan Güney, "Her şeyden önce bu projeden beklediğim, arzu ettiğim şey, öğretmenlerimizin mutlu olması lazım. Çok şey beklediğimiz öğretmenlerimizin mutluluğuna, motivasyonuna bir parça bu projeyle katkı sağlayabilirsek de ne mutlu bize." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çangır, Cumhuriyetin 101. yılına özel olarak eğitimde 9 farklı alanda toplam 101 başlıkla düzenlenen programlarla, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimde sadece bilgi aktarımına değil, aynı zamanda bireylerin beceri, sanat, spor ve ahlaki gelişimlerini destekleyen bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini kaydeden Çangır, "Bu akademilerle, öğretmenlerimizin sadece mesleki donanımını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda onları ilham veren liderler haline getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç ise Öğretmen Akademileri'nin öğretmenlerin mesleki gelişimi için büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından öğretmenlerden oluşan grup müzik dinletisi sundu.