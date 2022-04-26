Tuzla'daki soygunda kuyumcu çalışanı silahla yaralandı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstanbul Tuzla'da bir kuyumcuya giren soyguncu, iş yeri çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı.

Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen silahlı bir şüpheli, çalışan Ali Naki Yıldırım'ı silahla yaraladı.

Daha sonra dükkandaki bir miktar altını çalan zanlı, kendisini dışarda motosikletle bekleyen diğer şüpheliyle uzaklaştı.

Silah seslerinin duyulması üzerine kuyumcuya gelen bir doktor, yaralı Yıldırım'a müdahale etti, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.