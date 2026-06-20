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Tuzla'da villada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Tuzla'da villada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
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Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, villada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tuzla'da bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir villada saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Villadan yükselen dumanları görenler itfaiye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda villada hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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