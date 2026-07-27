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Tuzla'da servis şoförüne saldırı: 2 gözaltı

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Tuzla'da trafikte tartıştıkları servis şoförüne saldırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla'da trafikte tartıştıkları servis şoförüne saldırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tuzla'da trafikte meydana gelen kavgaya ilişkin görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda beyanı alınan servis şoförü K.S. (43), sabah saatlerinde tanımadığı motosiklet sürücüleri ile aralarında trafikte tartışma yaşandığını, sonrasında aracının önü kesilerek şüphelilerin saldırdığını beyan etti.

Çalışmalar kapsamında olaya karıştıkları iddiasıyla M.C. (25) ve A.A. (21) ekiplerce yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde bıçak ve sopa ele geçirildi.

Zanlılarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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