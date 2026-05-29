Tuzla'da polis aracı kazasında şehit olan memur Aydın Üyenarık

Tuzla'da 11 Kasım 2025'te polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, kafatası kırığı ve beyin kanaması nedeniyle şehit oldu. Cenazesi bugün İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

Tuzla'da 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, kafatasında kırık ve beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şehit polis memuru Üyenarık için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.

Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketine götürülecek.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
