Tuzla'da şantiye alanında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Tuzla'da Tepeören Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında meydana gelen göçük sonucu, İSKİ'ye bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı. İtfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.