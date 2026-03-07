Tuzla'da park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Tuzla'da Şifa Mahallesi'nde park halindeki taş yünü yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Şifa Mahallesi'nde park halinde bulunan taş yünü yüklü tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür