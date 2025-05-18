Tuzla'da Park Halindeki Otomobillere Kamyon Çarptı
Tuzla'da sürücüsünün yokuşta park ettiği kamyon, aniden hareket ederek 5 park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Tuzla'da, sürücüsünün yokuşta durdurduğu kamyonun hareket ederek, park halindeki otomobillere çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dün Yayla Mahallesi'nde, sürücüsünün yokuşun başında park edip indiği, zincir markete ait sevkiyat kamyonu, bir anda hareket etmeye başladı.
Sürücüsünün koşarak, yetişmeye çalıştığı kamyonun çarpması sonucu park halindeki 5 otomobilde hasar meydana geldi.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kayda alındı.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel