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Tuzla'da Park Halindeki Cipteki Yangın 4 Araca Sıçradı

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Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde park halindeki bir cipte çıkan yangın, çevresindeki 4 araca ve bir karavana sıçrayarak büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, polis kundaklama ihtimaliyle inceleme başlattı.

Tuzla'da, park halindeki cipte çıkarak 4 araç ile 1 karavana sıçrayan yangın söndürüldü.

Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta, bir iş yerinin önündeki açık otoparkta bulunan cipte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, cipin çevresinde park halindeki 4 araç ile karavana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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