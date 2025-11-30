Haberler

Tuzla'da Otoyolda Kaza: Asistan Doktor Hayatını Kaybetti

Tuzla'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 27 yaşındaki asistan doktor Semih Sarvan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, Sarvan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

TUZLA'da otoyol girişinde Orhanlı gişelerine otomobiliyle çarpan 27 yaşındaki Semih Sarvan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu, Orhanlı gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine giden Semih Sarvan'ın kullandığı 34 MFV 612 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkışırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri gişeleri trafiğe kapatarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Semih Sarvan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Sarvan, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Sarvan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Sarvan, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan kazada hayatını kaybeden Semih Sarvan'ın Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
