İstanbul'da kaçak silah operasyonunda 20 tabanca ele geçirildi

İstanbul Tuzla'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda toprağa gömülü ve kompresör tankı içinde 20 tabanca ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Tuzla'nın Anadolu Mahallesi'nde kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramalarda konteynırda, boş alanda toprağa gömülü olarak ve kompresör tankı içerisinde 20 silah, 31 kabza, 15 namlu ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda, zanlı S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
