Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir işyerinin 3. katında başlayan yangına 42 araç ve 112 personelle müdahale edildi. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir işyerinin 3'üncü katında yangın çıktı. Çakmak üretimi yapılan bölümde başladığı belirtilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında alevli yanmanın devam ettiği, ekiplerin çalışmasıyla yangının yan bölümlere sıçramasının engellendiği bildirildi. İlk değerlendirmelere göre olayda yaralı ya da can kaybı yaşanmadı.

42 araç ve 112 personelle müdahale

Yangına, İstanbul İtfaiyesi'nin toplam 42 araç ve 112 personelle müdahale ettiği belirtildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, işyerinde soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
