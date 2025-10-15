Tuzla'da Gemideki Patlamada 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler

Tuzla'daki Torlak Tersanesi'nde bir gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeni olarak karbondioksit tüpünün bakım onarımı gösterildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da, tersaneler bölgesinde bakımı yapılan gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
