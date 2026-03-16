Tuzla'da çıkan yangında 2 gecekonduda hasar oluştu
Tuzla'nın Mimarsinan Mahallesi Hakan Sokak'ta iki gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mimarsinan Mahallesi Hakan Sokak'ta bulunan bitişik nizam 2 gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri sokakta önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında gecekondularda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk