Tuzla'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir gecekondu, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TUZLA'da gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Ferahnas Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tek katlı gecekondu bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
