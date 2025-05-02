Tuzla'da Freni Boşalan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı
Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi'nde el freni boşalan bir kamyon, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Tuzla'da el freni boşalan kamyonun park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydıntepe Mahallesi Billur Sokak'ta park edilen kamyon, bir süre sonra el freninin boşalması sonucu hareket etti.
Kamyon, aynı sokakta park halinde olan araçlara çarparak durabildi.
Araçlarda hasara yol açan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.