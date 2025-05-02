Tuzla'da Freni Boşalan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı

Tuzla'da Freni Boşalan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi'nde el freni boşalan bir kamyon, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tuzla'da el freni boşalan kamyonun park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydıntepe Mahallesi Billur Sokak'ta park edilen kamyon, bir süre sonra el freninin boşalması sonucu hareket etti.

Kamyon, aynı sokakta park halinde olan araçlara çarparak durabildi.

Araçlarda hasara yol açan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.