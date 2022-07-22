Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde seyreden Volkan K. iradesindeki 41 AIT 732 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 34 EEU 272 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücü Volkan K. araç içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title