Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu. Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Eski Ankara Asfaltı Caddesi Tepeören Trafo Merkezi karşısındaki arazide, yola yakın bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, orta yaşlardaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ölen kişinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak bir belge çıkmadığı öğrenildi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. AA / Tansel Parlak - Güncel Ankara Tuzla Güncel Haberler

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