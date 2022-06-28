Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu

AA - Tansel Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu

Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eski Ankara Asfaltı Caddesi Tepeören Trafo Merkezi karşısındaki arazide, yola yakın bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, orta yaşlardaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ölen kişinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak bir belge çıkmadığı öğrenildi.

Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Tansel Parlak - Güncel

Ankara Tuzla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title