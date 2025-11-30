Tuzla'da Asistan Doktor Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Tuzla'da, Orhanlı Gişeleri'nde otomobiliyle beton bariyere çarpan asistan doktor Semih Savran, ağır yaralanarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tuzla'da otomobiliyle gişelerdeki beton bariyere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti.
Asistan doktor Semih Savran (27), 34 MFV 612 plakalı otomobiliyle Orhanlı Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıkan otomobilde sürücü Savran sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek Savran'ı sıkıştığı araçtan çıkardı.
Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Savran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel