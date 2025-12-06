Haberler

Tuzla'da villadan otomobil, ziynet eşyası ve para çalan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Tuzla'da bir villadan 12 milyon lira değerinde ziynet eşyası, para ve otomobil çalan 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Tuzla'da bir villadan, toplam değeri yaklaşık 12 milyon lira olan ziynet eşyası, para ve otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 22 Kasım'da Tepeören Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki villadan hırsızlık yapılması ve park halindeki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ev sahibi A.S'nin bilgisine başvuran ekipler, toplam değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 7 kol saati, 2 taşıma ruhsatlı tabanca, 6 bin avro, 4 bin 500 dolar, içerisinde ziynet eşyaları bulunan çelik kasa ve bina önünde park halindeki otomobilin çalındığını tespit etti.

Güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen E.B. (23), A.A. (33) ve E.G. (23) İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 2 Aralık'ta Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Çalınan otomobil de operasyonların yapıldığı gün Kartal'da terk edilmiş halde bulundu.

Emniyete getirilen şüphelilerden E.B'nin çeşitli suçlardan 7 kaydı, A.A'nın 33 suç kaydı, "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından 2 arama kaydı ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, E.G'nin ise 22 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, villadan hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin bir süre uğraştıktan sonra villaya girmeleri, hırsızlık yaptıktan sonra uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
