Tuzla Belediyesi, Ring Seferlerinde Vatandaşlardan Geri Bildirim Alıyor

Tuzla Belediyesi, Ring Seferlerinde Vatandaşlardan Geri Bildirim Alıyor
Güncelleme:
Tuzla Belediyesi, Çayırova Marmaray hattına düzenlenen ring seferlerinin kalitesini artırmak amacıyla vatandaşlardan geri bildirim alıyor. TİM personeli, yolcularla birebir görüşerek memnuniyeti artırmayı hedefliyor.

TUZLA Belediyesi, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerinden Çayırova Marmaray hattına düzenlenen ring seferlerinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla vatandaşlardan doğrudan geri bildirim aldı. Belediye bünyesinde görev yapan Tuzla İletişim Merkezi (TİM) personelleri, otobüslerde yolcularla birebir görüşerek talep ve şikayetleri yerinde dinledi.

TİM personeli Yaren Avgörür, vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "Şifa ve Mimar Sinan mahallelerimizden Çayırova Marmaray hattına düzenlediğimiz ring seferlerinin memnuniyetini artırmak için sözü vatandaşlarımıza bıraktık. Aldığımız geri dönüşler ışığında konforu ve verimliliği artırmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Gerçekleştirilen saha çalışması kapsamında elde edilen geri bildirimlerin değerlendirilerek ring seferlerine yönelik iyileştirmelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tuzla Belediyesi, ulaşım hizmetlerinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini önceleyen uygulamalarla hizmet kalitesini yükseltmeyi sürdüreceğini bildirdi.

