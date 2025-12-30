Tuzla Belediyesi'nden 2025'te kadın ve aileye kapsamlı destek

TUZLA Belediyesi, 2025 yılı boyunca kadınlar, çocuklar ve ailelere yönelik yürüttüğü çalışmalarla sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza attığını duyurdu. Belediye, psikolojik destekten istihdama, çocuk gelişiminden eşitlik politikalarına kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen hizmetlerle binlerce insana ulaşıldığını aktardı.

Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle ilçenin kalkınmasında etkin bir rol oynadı. Yıl boyunca kadınlara psikolojik ve sosyal destek hizmetleri sunulurken, beslenme ve diyet danışmanlığı, bireysel ve grup terapileri ile kadınların fiziksel ve ruhsal iyilik halleri desteklendi. Ebeveynlere yönelik doğuma hazırlık eğitimleri de ailelerin bilinçli ebeveynlik sürecine katkı sağladı.

AKADEMİ BEBEK MERKEZLERİNDEN 2 BİN 300 BEBEK FAYDALANDI

Tuzla Belediyesi bünyesindeki Akademi Çocuk Merkezlerinde 2 bin 285 çocuk eğitim ve gelişim desteği alırken, Akademi Bebek Merkezlerinden 2 bin 300 bebek faydalandı. Akademi Kadın Merkezlerinde ise 2 bin 335 kadına sosyal ve gelişim desteği verildi. Saatlik bakım hizmetinden yararlanan çocuk sayısı bin 242'ye ulaştı.

YIL BOYUNCA 265 SEMİNER, ETKİNLİK VE ATÖLYE DÜZENLENDİ

Aile yapısını güçlendirmeye yönelik olarak yıl boyunca 265 seminer, etkinlik ve atölye düzenlenirken, kadın istihdamını desteklemek amacıyla meslek ve beceri atölyeleri açıldı. El emeğiyle üretim yapan 270 kadına satış ve görünürlük desteği sağlandı. Şiddetle mücadele kapsamında rehberlik ve yönlendirme hizmetleri sunularak kadınların güvenli destek mekanizmalarına erişimi artırıldı.

CEMR YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI İMZALANDI

Tuzla Belediyesi, eşitlik odaklı çalışmalarını kurumsal düzeye taşıyarak CEMR Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı imzaladı. Ayrıca Gedik Üniversitesi ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası iş birliğiyle Kadın Kaynakçılık Eğitimi düzenlenerek kadınların teknik alanlarda istihdamına katkı sağlandı. 'Kadın Çemberinde Buluşalım' etkinlikleriyle mahalle mahalle kadınlarla bir araya gelinirken, STK'lar ve kamu kurumlarıyla kapsamlı iş birlikleri gerçekleştirildi. Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Strateji Çalıştayı ise akademisyenlerin katılımıyla hayata geçirildi.

'TUZLA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, kadınların ve çocukların güçlenmesinin toplumsal gelişimin temelini oluşturduğunu vurguladı. Başkan Bingöl, "Tuzla'da sosyal belediyeciliği yalnızca bir hizmet anlayışı olarak değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kadınların hayatın her alanında güçlü, güvende ve üretken olması için çalışıyor; çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve eşit koşullarda büyümesini önceliyoruz. 2025 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz projelerle binlerce komşumuzun hayatına dokunduk. Bu çalışmaları daha da geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmaların, önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi hedefleniyor.