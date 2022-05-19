Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkartıldı - Haberler

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Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkartıldı

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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İstiklal marşı Türk bayrağının askerler tarafından taşınması Türk bayrağının devir teslimi SAMSUN - 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı,...

İstiklal marşı

Türk bayrağının askerler tarafından taşınması

Türk bayrağının devir teslimi

SAMSUN - 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkartıldı.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Tütün İskelesi, Türk Bayrağı, Türk, Güncel, Haberler

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