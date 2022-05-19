Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkartıldı - Haberler

İstiklal marşı

Türk bayrağının askerler tarafından taşınması

Türk bayrağının devir teslimi

SAMSUN - 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkartıldı.