Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkartıldı - Haberler

Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkartıldı
AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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İstiklal marşı Türk bayrağının askerler tarafından taşınması Türk bayrağının devir teslimi SAMSUN - 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı,...
İstiklal marşı
Türk bayrağının askerler tarafından taşınması
Türk bayrağının devir teslimi
SAMSUN - 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkartıldı.
AA / Mustafa Çavuş - Güncel