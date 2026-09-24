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Tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

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İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İhaleye fesat karıştırmak suçundan yargılanan Bolak, sabah 05.00'te İngiltere'den gelince gözaltına alındı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yargılanan ve henüz ifadesi alınamayan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sabah 05.00'te İngiltere'den uçakla İstanbul'a gelen Bolak'ın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında arandığı anlaşılınca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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