Bursa'daki 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' soruşturmasında serbest kalan 5 şüpheliye tutuklama (2)

TUTUKLU SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 kişinin tutuklandığı 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' soruşturmasında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Mustafa Bozbey'in erkek kardeşinin eşinin de aralarında olduğu şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 35'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı