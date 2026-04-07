Bursa'daki 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' soruşturmasında serbest kalan 5 şüpheliye tutuklama (2)

Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de bulunduğu 35 kişi, 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandı. 5 şüpheli daha gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 kişinin tutuklandığı 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' soruşturmasında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Mustafa Bozbey'in erkek kardeşinin eşinin de aralarında olduğu şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 35'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
