Haberler

Tutuklu İPA Başkanı'ndan Dikkat Çeken Aile Yılı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, cezaevinden yaptığı açıklamada aile yılına gönderme yaparak Türkiye'deki ailelerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti ve özgürlük ile adalet çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması" paylaşımına cezaevinden dikkat çeken bir yanıt verdi.

Gökçe, paylaşımında ailesiyle cezaevinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki biz aile yılında böyle bir fotoğrafa sahibiz. Değerli eşimle nikahımızda çekilen fotoğrafımız bile henüz teslim edilmedi. Bu elbette en hafifi, yüzlerce aile büyük sorunlar yaşıyor. Çocuklar annelerine, babalarına, anneler babalar evlatlarına hasret yaşıyor. Biz haksız, hukuksuz suçlamalarla ağır bir bedel öderken, halkımız da aile yılında benzer bir bedel ödüyor. 1,5 milyon çocuğumuz okula aç gidiyor, 10 milyon emekli açlık sınırı altında bir gelir elde ediyor, anneler - babalar kira ve gıda masraflarına yetişemiyor, gençler artan masraflar nedeniyle aile kuramıyor, ilk evlenme yaşı 25,8'e çıkıp rekor kırıyor. 'Dizi ekipleri' ne yaparsa yapsın özgürlük ve adalet sorunu düzelmeden ekmek de büyümez, ailelerin yüzü gülmez. O yüzden diyoruz ki: Önce özgürlük, önce adalet!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı

Taş ocağındaki göçükten acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi

Karı-koca bakın nerede görüntülendi
Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava açacağını açıkladı

Süper Lig devi çileden çıktı: Hadsiz
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi

Karı-koca bakın nerede görüntülendi
Seçim zaferinin ardından Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

Seçim zaferinden çok bu anları konuşuldu! Nefretin aracı haline geldi
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Chelsea'ye de boyun eğmediler! Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazıyor

Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazmaya devam ediyor
Pafos'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet! İlk kez kazandılar
Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama

Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden bomba açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.